Генменеджер «Ванкувера» объяснил выбор Подколзина на драфте юниоров НХЛ
Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг объяснил, почему выбрал Василия Подколзина в первом раунде драфта НХЛ.
«Мы очень рады, что заполучили его. Он очень хорошо работает с шайбой, умеет защищать шайбу от соперников и забивать голы. С ним мы получаем молодого игрока такого типа, которого у нас сейчас нет. Очень рады, что он будет с нами», — сказал Беннинг в эфире Sportsnet.
У Подколзина есть опыт выступлений за основную команду СКА в Континентальной хоккейной лиге, а также за молодёжную сборную на чемпионате мира. Он является первым игроком 2001 года рождения, который дебютировал в КХЛ.
В минувшем сезоне «Ванкувер Кэнакс» занял 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очко.
Подколзин: без разницы, что в «Ванкувере» было мало россиян за последние 20 лет
- 22 июня 2019
-
09:15
-
08:55
-
08:31
-
08:15
-
08:02
-
06:08
-
05:29
-
04:55
-
04:40
-
04:16
-
04:13
-
03:41
-
03:24
- 21 июня 2019
-
23:46
-
23:14
-
22:45
-
22:16
-
21:51
-
21:14
-
20:59
-
20:29
-
20:01
-
19:40
-
19:31
-
18:41
-
18:36
-
18:14
-
18:00
-
17:31
-
17:30
-
17:13
-
17:05
-
16:45
-
16:14
-
16:00
Партнерский контент