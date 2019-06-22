Генменеджер «Ванкувера» объяснил выбор Подколзина на драфте юниоров НХЛ

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг объяснил, почему выбрал Василия Подколзина в первом раунде драфта НХЛ.

«Мы очень рады, что заполучили его. Он очень хорошо работает с шайбой, умеет защищать шайбу от соперников и забивать голы. С ним мы получаем молодого игрока такого типа, которого у нас сейчас нет. Очень рады, что он будет с нами», — сказал Беннинг в эфире Sportsnet.

У Подколзина есть опыт выступлений за основную команду СКА в Континентальной хоккейной лиге, а также за молодёжную сборную на чемпионате мира. Он является первым игроком 2001 года рождения, который дебютировал в КХЛ.



В минувшем сезоне «Ванкувер Кэнакс» занял 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очко.