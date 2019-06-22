Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Нилл: надо подписывать игроков, а их контракты растут. Цифры не складываются

Нилл: надо подписывать игроков, а их контракты растут. Цифры не складываются
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл рассказал, как влияет проблема необъявленного на следующий сезон потолка зарплат на проведение сделок.

«Сделки будут. Должны быть. Выбора нет. Надо подписывать игроков, а их контракты растут. Цифры не складываются. Все понимают, что перемены в командах будут. Есть другие клубы, мы пытаемся уложиться в рамки и стать сильнее. Все команды равны. У нас самая ровная лига. Так выстроена система, так она работает.

Повторение феномена «Сент-Луиса»? Я всем говорю, что разница между командами в турнирной таблице составляет четыре или пять матчей. Всё может очень быстро измениться. Нет гарантий, что такое произойдёт, но это возможно», — цитирует Нилла официальный сайт НХЛ.

Увеличение потолка зарплат в декабре 2018 года анонсировал комиссар лиги Гэри Беттмэн. По его оценкам, лига ожидала увеличения с $ 79,5 млн, которые были в завершившемся сезоне, до $ 83 млн. Сейчас ожидается, что потолок зарплат составит около $ 82 млн.

Лебрюн назвал возможную величину потолка зарплат в НХЛ в следующем сезоне
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент