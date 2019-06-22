Нилл: надо подписывать игроков, а их контракты растут. Цифры не складываются

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл рассказал, как влияет проблема необъявленного на следующий сезон потолка зарплат на проведение сделок.
«Сделки будут. Должны быть. Выбора нет. Надо подписывать игроков, а их контракты растут. Цифры не складываются. Все понимают, что перемены в командах будут. Есть другие клубы, мы пытаемся уложиться в рамки и стать сильнее. Все команды равны. У нас самая ровная лига. Так выстроена система, так она работает.
Повторение феномена «Сент-Луиса»? Я всем говорю, что разница между командами в турнирной таблице составляет четыре или пять матчей. Всё может очень быстро измениться. Нет гарантий, что такое произойдёт, но это возможно», — цитирует Нилла официальный сайт НХЛ.
Увеличение потолка зарплат в декабре 2018 года анонсировал комиссар лиги Гэри Беттмэн. По его оценкам, лига ожидала увеличения с $ 79,5 млн, которые были в завершившемся сезоне, до $ 83 млн. Сейчас ожидается, что потолок зарплат составит около $ 82 млн.
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