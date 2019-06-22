Представители Донского известили «Сан-Хосе», что Йоонас готов покинуть клуб

Представители нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Йоонаса Донского известили руководство клуба, что финский форвард готов покинуть клуб.

«Представители Донского известили „Шаркс“, что они собираются провести переговоры с другими командами, когда откроется рынок свободных агентов. Дверь в „Сан-Хосе“ не закрывается, но игрок чувствует, что для него, возможно, пришло время нового старта», — отметил североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн.

27-летний форвард выступает за «акул» с 2015 года. В минувшем сезоне финский нападающий забросил 14 шайб и сделал 23 результативные передачи в 80 матчах регулярного чемпионата. В 12 играх плей-офф Йоонас набрал 3 (1+2) очка. 1 июля 2019 года уроженец Раахе становится свободным агентом.