Представители Донского известили «Сан-Хосе», что Йоонас готов покинуть клуб
Представители нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Йоонаса Донского известили руководство клуба, что финский форвард готов покинуть клуб.
«Представители Донского известили „Шаркс“, что они собираются провести переговоры с другими командами, когда откроется рынок свободных агентов. Дверь в „Сан-Хосе“ не закрывается, но игрок чувствует, что для него, возможно, пришло время нового старта», — отметил североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн.
27-летний форвард выступает за «акул» с 2015 года. В минувшем сезоне финский нападающий забросил 14 шайб и сделал 23 результативные передачи в 80 матчах регулярного чемпионата. В 12 играх плей-офф Йоонас набрал 3 (1+2) очка. 1 июля 2019 года уроженец Раахе становится свободным агентом.
«Сан-Хосе» поставил всё на Карлссона. Это будет провал?
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