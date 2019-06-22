Какко — о «Рейнджерс»: знаком с Алексом Георгиевым, на этом пока всё

Финский форвард Каапо Какко, выбранный под общим вторым номером на драфте НХЛ клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», рассказал, что в команде знает только Александра Георгиева.

«Очень классно быть одним из „рейнджеров“. Знаком с Алексом Георгиевым, и на этом пока всё. Я не так много знаю о Нью-Йорке, но очень рад, что буду играть здесь», — цитирует Какко официальный сайт НХЛ.

26 мая 2019 года сборная Финляндии выиграла чемпионат мира. В январе этого года сборная Финляндии выиграла также и молодёжный чемпионат мира. В составе обеих сборных выступал 18-летний Какко. Каапо стал автором решающей шайбы в финале МЧМ, а на взрослом чемпионате мира забросил шесть шайб и отдал одну голевую передачу в 10 матчах. В 2018 году форвард выиграл юниорское мировое первенство.