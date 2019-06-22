Президент «Сиэтла»: у нас получится договориться с одним из лучших генменеджеров

Президент нового клуба из Сиэтла Тод Лайуики рассказал, как проходит построение организации, которая станет 32-й в НХЛ.
«Мы хотим всё сделать правильно. Это не такая простая задача. Есть масса ограничений, связанных с торговыми марками, многие варианты уже заняты. Также надо понимать: чем дольше мы существуем как коммерческое предприятие, тем лучше понимаем имидж нашего проекта. И это помогает в работе. Понимаю, что хочется как можно скорее увидеть эмблему клуба, надеть свитер. Но не будем торопиться. Это пойдет нам только на пользу.
Мы ставим задачу найти специалистов такого же масштаба, как в «Вегасе». И у нас хорошие шансы. Думаю, сможем договориться с одним из лучших генеральных менеджеров и собрать вокруг него управленцев мирового уровня. Мы готовы вкладываться в это, если найдём нужного человека. Мы с Джерри Брукхаймером встречаемся с разными людьми, обедаем, завтракаем с ними, узнаем их точку зрения. Пока все очень интересно», — цитирует Лайуики официальный сайт НХЛ.
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