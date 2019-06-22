ЦСКА обменял двоих игроков в ХК «Тамбов» на денежную компенсацию
ЦСКА обменял нападающих Павла Подлубошнова и Михаила Мещерякова в ХК «Тамбов», информирует официальный сайт ВХЛ со ссылкой на пресс-службу московского клуба. Взамен «армейский» клуб получил денежную компенсацию.
22-летний Подлубошнов выступал за «Звезду» с сезона-2015/16. В минувшем сезоне Павел забросил две шайбы и сделал шесть голевых передач в 52 играх регулярки. В семи матчах плей-офф Подлубошнов очков не набрал. В общей сложности провёл за команду 114 матчей в ВХЛ и набрал 23 (15+8) очка.
21-летний Мещеряков в минувшем сезоне провёл за «Звезду» 16 матчей и набрал 1 (1+0) очко. Большую часть игрок провёл в МХЛ в составе «Красной Армии». Мещеряков забросил 17 шайб и сделал 20 голевых передач в 50 матчах.
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