Артемий Панарин выложил фото Олега Знарка, пожелав удачи «Спартаку»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин в «Инстаграме» выложил фото Олега Знарка, пожелав удачи «Спартаку».

В это межсезонье бывший главный тренер сборной России возглавил московский клуб. 27-летний Панарин встречается с дочерью тренера — Алисой Знарок.

Фото также можно посмотреть в «инстасториз» Артемия Панарина.

Олег Знарок — один из самых титулованных российских тренеров. В настоящий момент Знарок занимает должность консультанта штаба сборной России. Трижды выигрывал Кубок Гагарина: дважды — с московским «Динамо» (сезоны-2011/12, 2012/13) и один раз — с петербургским СКА (сезон-2016/17). Под его руководством сборная России стала чемпионом мира в 2014-м в Минске и одержала победу на Олимпиаде в Корее в 2018 году.