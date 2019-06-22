Артемий Панарин выложил фото Олега Знарка, пожелав удачи «Спартаку»
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин в «Инстаграме» выложил фото Олега Знарка, пожелав удачи «Спартаку».
В это межсезонье бывший главный тренер сборной России возглавил московский клуб. 27-летний Панарин встречается с дочерью тренера — Алисой Знарок.
Фото также можно посмотреть в «инстасториз» Артемия Панарина.
Олег Знарок — один из самых титулованных российских тренеров. В настоящий момент Знарок занимает должность консультанта штаба сборной России. Трижды выигрывал Кубок Гагарина: дважды — с московским «Динамо» (сезоны-2011/12, 2012/13) и один раз — с петербургским СКА (сезон-2016/17). Под его руководством сборная России стала чемпионом мира в 2014-м в Минске и одержала победу на Олимпиаде в Корее в 2018 году.
Панарин: «Спартак» для меня родной клуб — тестярик теперь там
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