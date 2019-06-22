Генменеджер «Сан-Хосе» считает, что Торнтон и Павелски продлят контракты

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур рассчитывает, что лидеры команды — Джо Торнтон и Джо Павелски продлят контракты с клубом.
«Торнтон хочет выиграть Кубок. Сколько парней на его позиции, которые по-прежнему столь же продуктивны, как и он, будут заключать однолетние контракты в течение последних трёх или четырёх лет? Никто не делает этого. Поэтому я думаю, что контракт меньше всего его беспокоит», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.
Генменеджер «Сан-Хосе» добавил, что ситуация с Джо Павелски, который также может стать неограниченно свободным агентом 1 июля, пока туманна.
«Это наш капитан, наш лидер. Ему действительно трудно найти замену, практически невозможно. Есть много разных вещей, которые станут определяющими как в его решении, так и для команды. Но, думаю, он хочет продолжить. Это вселяет в меня оптимизм", – отметил Дебур.
Павелски, которому 11 июля исполнится 35 лет, стал лучшем снайпером «Акул» с 38 голами в прошедшем сезоне.
- 22 июня 2019
-
14:36
-
13:43
-
13:35
-
13:20
-
12:50
-
12:25
-
12:00
-
11:36
-
11:15
-
11:05
-
10:51
-
10:31
-
10:17
-
09:55
-
09:30
-
09:15
-
08:55
-
08:31
-
08:15
-
08:02
-
06:08
-
05:29
-
04:55
-
04:40
-
04:16
-
04:13
-
03:41
-
03:24
- 21 июня 2019
-
23:46
-
23:14
-
22:45
-
22:16
-
21:51
-
21:14
-
20:59