Генменеджер «Сан-Хосе» считает, что Торнтон и Павелски продлят контракты

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур рассчитывает, что лидеры команды — Джо Торнтон и Джо Павелски продлят контракты с клубом.



«Торнтон хочет выиграть Кубок. Сколько парней на его позиции, которые по-прежнему столь же продуктивны, как и он, будут заключать однолетние контракты в течение последних трёх или четырёх лет? Никто не делает этого. Поэтому я думаю, что контракт меньше всего его беспокоит», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.

Генменеджер «Сан-Хосе» добавил, что ситуация с Джо Павелски, который также может стать неограниченно свободным агентом 1 июля, пока туманна.

«Это наш капитан, наш лидер. Ему действительно трудно найти замену, практически невозможно. Есть много разных вещей, которые станут определяющими как в его решении, так и для команды. Но, думаю, он хочет продолжить. Это вселяет в меня оптимизм", – отметил Дебур.

Павелски, которому 11 июля исполнится 35 лет, стал лучшем снайпером «Акул» с 38 голами в прошедшем сезоне.