Нападающий «Куньлуня» Вольски подписал новый контракт с клубом
Нападающий китайского клуба Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» Войтек Вольски переподписал контракт с командой. Соглашение между клубом и 33-летним поляком рассчитано на два года, сообщает официальный «твиттер» команды.
В прошедшем сезоне Вольски записал в актив 28 (11+17) очков в 44 матчах регулярного чемпионата за магнитогорский «Металлург» и «Куньлунь».
В Континентальной хоккейной лиге обладатель Кубка Гагарина 2016 года набрал 206 (88+118) очков в 269 играх.
Напомним, ранее однолетний контракт с «Куньлунь Ред Стар» подписал чешский голкипер Шимон Грубец. Он принял участие в чемпионате мира 2019 года, проведя в составе национальной команды два матча и пропуская за игру 1,85 шайбы.
Голкипер сборной Чехии Шимон Грубец перешёл в «Куньлунь»
- 22 июня 2019
-
14:53
-
14:36
-
13:43
-
13:35
-
13:20
-
12:50
-
12:25
-
12:00
-
11:36
-
11:15
-
11:05
-
10:51
-
10:31
-
10:17
-
09:55
-
09:30
-
09:15
-
08:55
-
08:31
-
08:15
-
08:02
-
06:08
-
05:29
-
04:55
-
04:40
-
04:16
-
04:13
-
03:41
-
03:24
- 21 июня 2019
-
23:46
-
23:14
-
22:45
-
22:16
-
21:51
-
21:14
Партнерский контент