Нападающий «Куньлуня» Вольски подписал новый контракт с клубом

Нападающий китайского клуба Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» Войтек Вольски переподписал контракт с командой. Соглашение между клубом и 33-летним поляком рассчитано на два года, сообщает официальный «твиттер» команды.

В прошедшем сезоне Вольски записал в актив 28 (11+17) очков в 44 матчах регулярного чемпионата за магнитогорский «Металлург» и «Куньлунь».



В Континентальной хоккейной лиге обладатель Кубка Гагарина 2016 года набрал 206 (88+118) очков в 269 играх.



Напомним, ранее однолетний контракт с «Куньлунь Ред Стар» подписал чешский голкипер Шимон Грубец. Он принял участие в чемпионате мира 2019 года, проведя в составе национальной команды два матча и пропуская за игру 1,85 шайбы.