Свечников поприветствовал Сузуки в «Каролине»

Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поприветствовал новичка команды Райана Сузуки. Клуб выбрал канадского нападающего в первом раунде драфта НХЛ — 2019 под общим 28-м номером.
«Добро пожаловать в семью, Райан», — написал российский хоккеист в «Твиттере».
18-летний канадец в прошлом сезоне выступал за клуб хоккейной лиги Онтарио «Бэрри Колтс». В 65 матчах он набрал 75 (25+50) очков.
Напомним, под первым номером в «Нью-Джерси Дэвилз» был выбран Джек Хьюз, под вторым в «Нью-Йорк Рейнджерс» — Каапо Какко, третий пик — Кирби Дах в «Чикаго Блэкхоукс».
В первом раунде выбрано 13 канадцев, девять американцев, четыре шведа, трое финнов, один немец и единственный россиянин — Василий Подколзин. Игрок из системы СКА был выбран «Ванкувер Кэнакс».
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