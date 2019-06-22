Свечников поприветствовал Сузуки в «Каролине»

Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поприветствовал новичка команды Райана Сузуки. Клуб выбрал канадского нападающего в первом раунде драфта НХЛ — 2019 под общим 28-м номером.



«Добро пожаловать в семью, Райан», — написал российский хоккеист в «Твиттере».

18-летний канадец в прошлом сезоне выступал за клуб хоккейной лиги Онтарио «Бэрри Колтс». В 65 матчах он набрал 75 (25+50) очков.



Напомним, под первым номером в «Нью-Джерси Дэвилз» был выбран Джек Хьюз, под вторым в «Нью-Йорк Рейнджерс» — Каапо Какко, третий пик — Кирби Дах в «Чикаго Блэкхоукс».

В первом раунде выбрано 13 канадцев, девять американцев, четыре шведа, трое финнов, один немец и единственный россиянин — Василий Подколзин. Игрок из системы СКА был выбран «Ванкувер Кэнакс».