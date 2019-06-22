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Свечников поприветствовал Сузуки в «Каролине»

Свечников поприветствовал Сузуки в «Каролине»
Хоккей / НХЛ 0

Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поприветствовал новичка команды Райана Сузуки. Клуб выбрал канадского нападающего в первом раунде драфта НХЛ — 2019 под общим 28-м номером.

«Добро пожаловать в семью, Райан», — написал российский хоккеист в «Твиттере».

18-летний канадец в прошлом сезоне выступал за клуб хоккейной лиги Онтарио «Бэрри Колтс». В 65 матчах он набрал 75 (25+50) очков.

Напомним, под первым номером в «Нью-Джерси Дэвилз» был выбран Джек Хьюз, под вторым в «Нью-Йорк Рейнджерс» — Каапо Какко, третий пик — Кирби Дах в «Чикаго Блэкхоукс».

В первом раунде выбрано 13 канадцев, девять американцев, четыре шведа, трое финнов, один немец и единственный россиянин — Василий Подколзин. Игрок из системы СКА был выбран «Ванкувер Кэнакс».

Все результаты первого раунда драфта НХЛ-2019
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