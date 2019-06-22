Задоров – о КХЛ: ребята просто получают бюджетные деньги, выходят и трусы возят

Защитник «Колорадо Эвеланш» и сборной России Никита Задоров считает, что Континентальной хоккейной лиге нужно переходить на коммерческую модель.

«Две-три команды нормально играют, остальное — подыгровка. Когда у тебя есть спонсор, владелец вкладывает свои деньги — это совсем иначе. Если деньги бюджетные, ребята просто получают деньги и выходят, трусы возят — это вообще не нужно. Надо спокойно делать коммерческую лигу, как в НХЛ, и тогда прибыль будет. Мы к этому идём, ведь 10 лет назад была Суперлига — это ещё хуже. Нужно начать с интересного хоккея. Ребята из АХЛ приходят и становятся лидерами. Я отыграл 20 матчей с Тэйлором Беком, даже в НХЛ не дали шанс, и он не выделялся, а тут он звезда», — приводит слова Задорова «Спорт-Экспресс».