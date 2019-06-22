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Третий номер драфта НХЛ Дах: надеюсь, в Чикаго меня полюбят

Третий номер драфта НХЛ Дах: надеюсь, в Чикаго меня полюбят
Хоккей / НХЛ 0

Канадский форвард Кирби Дах, выбранный под общим третьим номером на драфте НХЛ клубом «Чикаго Блэкхоукс», рассказал, что для него значит это событие.

«Это город, в котором я хочу провести остаток своей карьеры. Надеюсь, я буду любить его, а он влюбится в меня.

Когда я был ребёнком, утыкаясь лицом в подушку, мечтал услышать, как моё имя произносят на драфте. Здорово, что этот момент наконец наступил. Я усердно трудился, и это потрясающее достижение. Но знаю, что работа только начинается.

У меня всегда была любовь к хоккею, я обладаю способностью смотреть на некоторые вещи иначе и быстро понимать игру. Мне не нужно долго осваиваться, чтобы вписаться в команду. Эти знания помогли мне на пути к успеху.

Игроки, тренерский штаб и группа менеджеров «Чикаго» проделали невероятную работу по созданию этой команды. Я хочу учиться у этих парней. Понять, что нужно, чтобы стать победителем на этом уровне. И естественно добиться большого успеха вместе с ними», — приводит слова Даха официальный сайт NHL.

Напомним, под первым номером в «Нью-Джерси Дэвилз» был выбран Джек Хьюз, под вторым в «Нью-Йорк Рейнджерс» — Каапо Какко, третий пик — Кирби Дах в «Чикаго Блэкхоукс».

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