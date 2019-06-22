Хьюз — о противостоянии с Какко: не так, как у Овечкина с Кросби, но будет круто

Нападающий Джек Хьюз, выбранный под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги клубом «Нью-Джерси Дэвилз», рассказал о будущем противостоянии с финским форвардом Каапо Какко, которого вторым пиком взял «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Мы долго будем связаны с Какко. «Дэвилз» против «Рейнджерс», это должно быть достаточно круто и очень весело. Мы видим, какое шоу делают Овечкин и Кросби все эти годы. Не утверждаю, что мы собираемся быть как Александр и Сидни, но это всё равно будет круто», — приводит слова Хьюза официальный сайт НХЛ.



Напомним, под первым номером в «Нью-Джерси Дэвилз» был выбран Джек Хьюз, под вторым в «Нью-Йорк Рейнджерс» — Каапо Какко, третий пик — Кирби Дах в «Чикаго Блэкхоукс».



В первом раунде выбрано 13 канадцев, девять американцев, четыре шведа, трое финнов, один немец и единственный россиянин Василий Подколзин.