Айзерман – о выборе Зайдера под шестым номером драфта: загуглите, как он играет

Генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман поделился мнением о новичке команды защитнике Морице Зайдере, которого клуб выбрал в первом раунде драфта НХЛ — 2019 под общим 6-м номером.
«Зайдер обладает отменным хоккейным чутьем. Он очень габаритный парень с хорошим катанием. По нашему мнению, он был одним из лучших защитников на этом драфте, при этом у «Детройта» была возможность выбирать 6-м и 35-м. Нам нужно было принимать решение, ведь было очевидно, что выбрать Морица во втором раунде мы бы не смогли. Сейчас мы очень рады заполучить его. Я понимаю, что фанаты «Ред Уингз» не знают о нем слишком много, но, когда он приедет в лагерь, они увидят, кто он такой. А пока загуглите, как он играет, будете приятно удивлены», — приводит слова Айзермана официальный сайт «Детройта».
Напомним, под первым номером в «Нью-Джерси Дэвилз» был выбран Джек Хьюз, под вторым в «Нью-Йорк Рейнджерс» — Каапо Какко, третий пик — Кирби Дах в «Чикаго Блэкхоукс».
- 22 июня 2019
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