Президент «Чикаго»: хотели бы выбирать 31-ми на драфте, но рады пику Даха

Президент «Чикаго» Джон Макдоно рассказал о том, как сложился первый раунд драфта НХЛ -2019, в котором «Блэкхоукс» под общим третьим номером выбрали канадского форварда Кирби Даха.

«Он отличный парень. Конечно, мы бы предпочли не третий пик драфта, а выбор под 31-м номером. Но, думаю, что у появился отличный хоккеист. У него отличное голевое чутьё. Думаю, он хорошо подойдёт «Блэкхоукс», — приводит слова Макдоно официальный сайт «Чикаго».

Напомним, под первым номером в «Нью-Джерси Дэвилз» был выбран Джек Хьюз, под вторым в «Нью-Йорк Рейнджерс» — Каапо Какко, третий пик — Кирби Дах в «Чикаго Блэкхоукс».

В первом раунде выбрано 13 канадцев, девять американцев, четыре шведа, трое финнов, один немец и единственный россиянин — Василий Подколзин. Игрок из системы СКА был выбран «Ванкувер Кэнакс».