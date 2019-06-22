«Торонто» обменял нападающего Марло в «Каролину»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» обменял нападающего Патрика Марло в «Каролину Харрикейнз», сообщает официальный сайт команды.

«Торонто» также получит право пика в шестом раунде драфта НХЛ 2020 года. А «Каролина» вместе с Марло — условный пик в первом раунде (2020) и право выбора в седьмом раунде (2020).

Ранее сообщалось, что Марло интересуются в «Аризоне», «Колорадо» и «Лос-Анджелесе». Сам игрок дал клубу понять, что хотел бы оказаться поближе к своей семье, которая возвращается в Сан-Хосе.

В сезоне-2018/19 39-летний Марло провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 16 шайб и отдал 21 результативную передачу при показателе полезности «–6». В плей-офф Марло отметился двумя результативными передачами в семи играх.