Клуб национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» обменял Пи Кей Суббэна в «Нью-Джерси Дэвилз». «Предаторз» в результате сделки получил защитников Стивена Сантини и Джереми Дэвиса, а также выборы во вторых раундах драфта 2019 и 2020.

Контракт Суббэна действует до конца сезона-2021/22 со среднегодовой зарплатой $ 9 млн. Всю зарплату будет выплачивать «Нью-Джерси».



Защитник был выбран клубом «Монреаль Канадиенс» во втором раунде драфта 2007 года под общим 43-м номером.