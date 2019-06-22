«Нэшвилл» обменял Пи Кей Суббэна в «Нью-Джерси»
Клуб национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» обменял Пи Кей Суббэна в «Нью-Джерси Дэвилз». «Предаторз» в результате сделки получил защитников Стивена Сантини и Джереми Дэвиса, а также выборы во вторых раундах драфта 2019 и 2020.
Контракт Суббэна действует до конца сезона-2021/22 со среднегодовой зарплатой $ 9 млн. Всю зарплату будет выплачивать «Нью-Джерси».
Защитник был выбран клубом «Монреаль Канадиенс» во втором раунде драфта 2007 года под общим 43-м номером.
- 22 июня 2019
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