Кочетков — второй вратарь, выбранный на драфте НХЛ-2019

Лучший вратарь молодёжного чемпионата мира – 2019 россиянин Пётр Кочетков выбран «Каролиной» во втором раунде драфте Национальной хоккейной лиги под общим 36-м номером.

Кочетков стал вторым вратарём, которого выбрали на драфте НХЛ в этом году. Ранее в первом раунде под общим 12-м номером «Флоридой» был выбран американский голкипер Спенсер Найт.

Напомним, под первым номером в «Нью-Джерси Дэвилз» был выбран Джек Хьюз, под вторым в «Нью-Йорк Рейнджерс» — Каапо Какко, третий пик — Кирби Дах в «Чикаго Блэкхоукс».

В первом раунде выбрано 13 канадцев, девять американцев, четыре шведа, трое финнов, один немец и единственный россиянин — Василий Подколзин. Игрок из системы СКА был выбран «Ванкувер Кэнакс».