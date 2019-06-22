«Тампа» обменяла нападающего Миллера в «Ванкувер»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» обменял нападающего Джей Ти Миллера в «Ванкувер Кэнакс». «Молнии» получили пик в третьем раунде драфта-2019, условный выбор в первом раунде драфта-2020 и вратаря Марека Мазанеца, сообщила журналистка Кэйли Челиос.
«Если «Ванкувер Кэнакс» не выйдет в плей-офф в сезоне-2019/20, выбор в первом раунде перейдёт на драфт-2021. «Тампа-Бэй Лайтнинг» не будет сохранять часть зарплаты Миллера», — написала Челиос в своём «твиттере».
В сезоне-2018/19 26-летний Миллер провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 13 шайб и отдал партнёрам 34 результативные передачи при показателе полезности «+8». В плей-офф нападающий отметился двумя результативными передачами в четырёх играх.
- 22 июня 2019
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