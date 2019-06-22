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Рекордные 8 игроков из программы развития США выбраны в 1-м раунде драфта НХЛ

Рекордные 8 игроков из программы развития США выбраны в 1-м раунде драфта НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

На драфте Национальной хоккейной лиги 2019 года был установлен своеобразный рекорд: сразу восемь игроков из программы развития хоккеистов США было выбрано в первом раунде. Семь из них ушли в первых 15 пиках, сообщает официальных сайт НХЛ.

Ранее по 4 игрока выбирались из «Ярославля 2» (2000) и московского «Динамо» (1992).

Напомним, под первым номером на драфте НХЛ 2019 года в «Нью-Джерси Дэвилз» был выбран Джек Хьюз, под вторым в «Нью-Йорк Рейнджерс» — Каапо Какко, третий пик — Кирби Дах в «Чикаго Блэкхоукс».

В первом раунде выбрано 13 канадцев, девять американцев, четыре шведа, трое финнов, один немец и единственный россиянин — Василий Подколзин. Игрок из системы СКА был выбран «Ванкувер Кэнакс».

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