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Четверо россиян выбраны в третьем раунде драфта НХЛ — 2019

Четверо россиян выбраны в третьем раунде драфта НХЛ — 2019
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги во втором раунде драфта-2019 выбрали четверых россиян: вратаря Илью Коновалова, нападающих Павла Дорофеева, Илью Николаева и защитника Даниила Мисюля.

Результаты второго раунда драфта НХЛ — 2019

63. «Колорадо» — форвард Мэттью Штейнбург
64. «Монреаль» — защитник Маттиас Норлиндер
65. «Нэшвилл» — форвард Алекс Кемпбэлл
66. «Детройт» — форвард Албин Греве
67. «Баффало» — вратарь Эрик Портилло
68. «Рейнджерс» — защитник Зак Джонс
69. «Флорида» — защитник Джон Людвиг
70. «Нью-Джерси»защитник Даниил Мисюль
71. «Тампа» — вратарь Хьюго Алнефельт
72. «Филадельфия» — защитник Ронни Аттард
73. «Каролина» — форвард Патрик Пустиола
74. «Питтсбург» – форвард Натан Легаре
75. «Миннесота» — форвард Адам Бекман
76. «Аризона» — форвард Джон Фариначчи
77. «Монреаль» — защитник Джанни Фэйрбразер
78. «Колорадо» — форвард Алекса Бокаж
79. «Вегас» форвард Павел Дорофеев
80. «Нью-Джерси» — форвард Грэм Кларк
81. «Флорида» — форвард Коул Швиндт
82. «Нью-Джерси» — защитник Майкл Вукоевич
83. «Каролина» — защитник Анттони Хонка
84. «Торонто» — защитник Микко Кокконен
85. «Эдмонтон» вратарь Илья Коновалов
86. «Вегас» — защитник Лейтон Ахак
87. «Лос-Анджелес» – вратарь Лукас Патрик
88. «Калгари» форвард Илья Николаев
89. «Тампа» – форвард Максим Чайкович
90. «Каролина» — защитник Доменик Фензор
91. «Вашингтон» — форвард Алексей Протас
92. «Бостон» — форвард Куинн Олсон
93. «Сент-Луис» — вратарь Колтон Эллис

Вратарь «Локомотива» Коновалов выбран «Эдмонтоном» под 85-м номером
Шесть россиян выбраны во втором раунде драфта НХЛ — 2019
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