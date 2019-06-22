Дорофеев, выбранный на драфте «Вегасом», планирует уехать в США через год

Нападающий Павел Дорофеев сообщил, что через год, как только истечёт его контракт с магнитогорским «Металлургом», рассмотрит возможность отъезда в США. Российского форварда в третьем раунде драфта Национальной хоккейной лиги — 2019 под общим 79-м номеров выбрал «Вегас Голден Найтс».

«Дорофеев сказал через переводчика, что у него есть ещё один год контракта с клубом КХЛ, а затем он рассмотрит возможность отъезда в Северную Америку», — пишет журналист Дэвид Шён в «Твиттере».

В первом раунде драфта НХЛ — 2019 «Ванкувер Кэнакс» выбрал россиянина Василия Подколзина.

Во втором раунде драфта-2019 клубы НХЛ выбрали шестерых россиян: вратаря Петра Кочеткова, нападающих Владислава Фирстова, Егора Афанасьева, Никиту Александрова и защитников Артемия Князева и Никиту Охотюка. В третьем — ещё четверых: вратаря Илью Коновалова, нападающих Павла Дорофеева, Илью Николаева и защитника Даниила Мисюля.