Дорофеев, выбранный на драфте «Вегасом», планирует уехать в США через год

Нападающий Павел Дорофеев сообщил, что через год, как только истечёт его контракт с магнитогорским «Металлургом», рассмотрит возможность отъезда в США. Российского форварда в третьем раунде драфта Национальной хоккейной лиги — 2019 под общим 79-м номеров выбрал «Вегас Голден Найтс».
«Дорофеев сказал через переводчика, что у него есть ещё один год контракта с клубом КХЛ, а затем он рассмотрит возможность отъезда в Северную Америку», — пишет журналист Дэвид Шён в «Твиттере».
В первом раунде драфта НХЛ — 2019 «Ванкувер Кэнакс» выбрал россиянина Василия Подколзина.
Во втором раунде драфта-2019 клубы НХЛ выбрали шестерых россиян: вратаря Петра Кочеткова, нападающих Владислава Фирстова, Егора Афанасьева, Никиту Александрова и защитников Артемия Князева и Никиту Охотюка. В третьем — ещё четверых: вратаря Илью Коновалова, нападающих Павла Дорофеева, Илью Николаева и защитника Даниила Мисюля.
- 22 июня 2019
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