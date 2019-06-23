«Чикаго» обменял Хейдена в «Нью-Джерси» на Кенневилля
Клубы национальной хоккейной лиги «Чикаго» и «Нью-Джерси» согласовали обмен игроков. В «Блэкхоукс» перейдёт форвард Джон Кенневилль, а в «Дэвилз» — Джон Хейден, сообщает официальный сайт НХЛ.
Кенневиль был задрафтован в первом раунде (30-е место) в 2014 году. В минувшем сезоне в составе «Дэвилз» форвард сыграл 19 игр, отметившись одной заброшенной шайбой. Кроме того, Кенневиль набрал 39 (18 + 21) очков в 37 играх за «Бингемптон Дэвилз» в Американской хоккейной лиге в сезоне-2018/19.
Хейден в минувшем сезоне сыграл в составе «Блэкхоукс» 54 матча, забросил 3 шайбы, отдал 2 передачи и заработал 27 минут штрафа. Нападающий выступал за «Чикаго» с 2016 года. Всего за три сезона он провёл в составе «ястребов» 113 игр, набрав 22 (8 + 14) очка.
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