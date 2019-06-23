28 россиян выбрано на драфте НХЛ-2019 — это лучший результат с 2003 года

В Ванкувере завершился драфт новичков НХЛ, на котором было выбрано 28 российских игроков. Этот результат стал лучшим для России за последние 16 лет. На драфте-2003 было выбрано 30 россиян, рекорд установлен в 2000 году (42 россиянина).

Всего на драфте было выбрано 217 игроков в семи раундах, среди них 69 канадцев, 57 американцев, 26 шведов, 22 финна, семь чехов, по два белоруса и датчанина, по одному представителю Германии, Словакии, Латвии и Швейцарии.

Первый раунд: Василий Подколзин («Ванкувер», №10).

Второй раунд: Пётр Кочетков («Каролина», №36), Владислав Фирстов («Миннесота», №42), Егор Афанасьев («Нэшвилл», №45), Артемий Князев («Сан-Хосе», №48), Никита Охотюк («Нью-Джерси», №61), Никита Александров («Сент-Луис», №62).

Третий раунд: Даниил Мисюль («Нью-Джерси», №70), Павел Дорофеев («Вегас», №79), Илья Коновалов («Эдмонтон», №85), Илья Николаев («Калгари», №88).

Четвёртый раунд: Александр Дарьин («Аризона», №107), Егор Спиридонов («Сан-Хосе», №108), Дмитрий Воронков («Коламбус», №114), Михаил Абрамов («Торонто», №115), Семён Чистяков («Нэшвилл», №117).

Пятый раунд: Арсений Грицюк («Нью-Джерси», № 129), Матвей Гуськов («Миннесота», №149), Кирилл Слепец («Каролина», №152), Роман Бычков («Бостон», №154).

Шестой раунд: Тимур Ибрагимов («Сан-Хосе», №164), Егор Сердюк («Филадельфия», №165), Арсен Хисамутдинов («Монреаль», №170), Данил Савунов («Аризона», №174).

Седьмой раунд: Кирилл Тютяев («Детройт», №190), Максим Денежкин («Эдмонтон», №193), Михаил Шалагин («Тампа», №198), Вадим Жеренко («Сент-Луис», №208).