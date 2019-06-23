Панарин и Бобровский привлекли внимание «Флориды»

Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» нападающий Артемий Панарин и голкипер Сергей Бобровский встретятся с представителями «Флориды Пантерз» завтра, 24 июня, сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи в своём «твиттере». При этом подписание российского стража ворот приоритетно для руководства клуба Атлантического дивизиона

В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы в среднем за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх.

В сезоне-2018/18 Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».

Ранее сообщалось, что «Коламбус» отказал «пантерам» в праве вступить в переговоры с российскими игроками Сергеем Бобровским и Артемием Панариным, которые с 1 июля станут неограниченно свободными агентами.