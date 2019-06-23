Уэйн Симмондс не получит предложения по новому контракту от «Нэшвилла»

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл сообщил, что канадский нападающий Уэйн Симмондс не вернётся в клуб в следующем сезоне. Контракт истекает 30 июня 2019 года.

«Симмондс не вернётся. Он идёт на рынок. Мы пытаемся найти место под потолком зарплат для подписания контракта с Брайаном Бойлом», — приводит слова Пойла североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн.

30-летний Симмондс в этом году считался одним из главных действующих лиц дедлайна. В 62 матчах сезона за «Филадельфию Флайерз» форвард набрал 27 (16+11) баллов при показателе полезности "-20" и 90 минутах штрафа. В феврале 2019 года Уэйн был обменян в «Нэшвилл», где сыграл неудачно. В 17 играх регулярки он забил один гол и сделал две голевые передачи. В плей-офф провёл всего две игры, в которых очков не набрал.