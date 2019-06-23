Пойл — об обмене Суббэна: «Нэшвиллу» нужно было расчистить платёжную ведомость

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл объяснил решение обменять Пи Кея Суббэна в «Нью-Джерси Дэвилз».

«Мы ценим вклад Пи Кея в игру «Предаторз» и сообщество Нэшвилла в течение трёх последних сезонов, в которые наша организация добилась беспрецедентных успехов. Он был важнейшей частью нашего похода до финала Кубка Стэнли в 2017 году, нашей победы в регулярном чемпионате в 2018-м и двух побед подряд в Центральном дивизионе.

Его работа вне льда говорит сама за себя. Он был влиятельным членом нашего сообщество, особенно по внедрению инициативы Blueline Buddies. Нам нужно было принять решение в соответствии с бизнесом. Мы почувствовали необходимость в расчистке платёжной ведомости, поскольку нацелились на усиление нашей атаки в этом межсезонье и сохранение силы защиты», – цитирует Пойла официальный сайт «Нэшвилла».