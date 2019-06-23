104-й выбор на драфте НХЛ — 2019 был обменян шесть раз

В Ванкувере завершился драфт новичков НХЛ, на котором было выбрано 28 российских игроков. Всего на драфте было выбрано 217 игроков в семи раундах, среди них 69 канадцев, 57 американцев, 26 шведов, 22 финна, семь чехов, по два белоруса и датчанина, по одному представителю Германии, Словакии, Латвии и Швейцарии.

Беспрецендентный случай произошёл со 104-м выбором на драфте. Изначально под этим номером свой выбор должна была делать «Миннесота Уайлд», однако «дикари» обменяли выбор в «Аризону Койотс». После чего «Аризона» обменяла выбор в «Питтсбург Пингвинз», откуда он перешёл в «Даллас Старз», который в свою очередь вернул выбор обратно «Питтсбургу».

Но и на этом история не завершилась. Далее «Питтсбург» провёл сделку с «Флоридой Пантерз», после чего выбор наконец достался «Коламбус Блю Джекетс», который закрепил права за шведским защитником Эриком Хёртом. В общей сложности 104-й выбор на драфте НХЛ — 2019 был обменян шесть раз.