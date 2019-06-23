Кочетков: пока надо думать об игре за СКА, там большая конкуренция

Вратарь Пётр Кочетков прокомментировал тот факт, что он был выбран «Каролиной Харрикейнз» во втором раунде драфте НХЛ под общим 36-м номером.

«Я счастлив, считаю, это очень высоко для вратаря. Рад, что «Каролина» потратила такой высокий пик. Буду оправдывать их ожидания, рад, что меня выбрал этот клуб. Мне Андрей Свечников уже написал, мы давно знаем друг друга. Что касается НХЛ, то, если честно, мне не так принципиально, где играть. Главное, играть, я думаю, что с «Каролиной» всё должно получиться.



По поводу того, готов ли я сыграть в Америке в следующем году, не могу ответить. Буду много трудиться, делать всё, что от меня зависит. Пока мне надо думать об игре за СКА, там большая конкуренция за место в составе», — цитирует Кочеткова ТАСС.