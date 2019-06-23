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После ухода Марло «Торонто» заключит новые контракты с Капаненом и Юнссоном

После ухода Марло «Торонто» заключит новые контракты с Капаненом и Юнссоном
Хоккей / НХЛ 0

Известный североамериканский инсайдер Боб Маккензи заявил, что «Торонто Мэйпл Лифс» в ближайшее время заключит новые контракты с двумя нападающими — финном Каспери Капаненом и Андреасом Юнссоном.

«Когда „Торонто“ окончательно уладит все формальности с контрактами Капанена и Юнссона, ожидаю следующего развития событий. Контракт с Каспери будет рассчитан на три сезона со средней зарплатой $ 3,2 млн, а Юнссон заключит четырёхлетнее соглашение со средней зарплатой $ 3,4 млн», — полагает Маккензи.

В минувшем сезоне Каспери в 85 матчах за канадскую команду набрал 46 (21+25) очков. «Торонто» был готов обменять Каспери в другой клуб, но вчера, 22 июня, «Каролина» выменяла из «Мэйпл Лифс» Патрика Марло.

«Торонто» готов обменять Капанена и Кадри
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