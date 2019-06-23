Мэттьюс — об обмене Марло: брат на всю жизнь, всегда буду ценить нашу дружбу

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс опубликовал в «Инстаграме» трогательный пост, посвящённый уходу из команды Патрика Марло.
«Сегодня печальный день. Играть вместе с невероятным игроком и ещё более прекрасным человеком было большой честью. Буду скучать по возможности находиться рядом с тобой в раздевалке. Спасибо, что вы приняли меня в свою семью и относились ко мне как к своему. Я многому научился у вас обоих в поведении как на льду, так и вне его. Всегда буду ценить нашу дружбу и воспоминания о последних двух сезонах. Брат на всю жизнь. Люблю тебя, Пэтти», — написал Мэттьюс.
Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Остона Мэттьюса.
В сезоне-2018/19 39-летний Марло в 82 матчах в регулярном чемпионате НХЛ забросил 16 шайб и отдал 21 результативную передачу при показателе полезности «–6». В плей-офф на счету Марло две результативные передачи в семи играх.
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