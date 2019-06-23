Белорус Протас — о выборе «Вашингтоном» на драфте: коленки до сих пор трясутся

Белорусский форвард Алексей Протас прокомментировал свой выбор «Вашингтон Кэпиталз» в третьем раунде на драфте юниоров НХЛ.

«У меня было хорошее интервью с представителями „Вашингтона“. Счастлив и горд быть частью такой организации. Это невероятное ощущение — услышать свою фамилию во время драфта НХЛ. Коленки до сих пор трясутся. Я счастлив быть здесь.

Описать себя как хоккеиста? Я умный игрок, с хорошим видением площадки. Но мне нужно работать над катанием и скоростью. Но, думаю, я умный игрок, с неплохими пасами. Буду работать над катанием в июле, да и следующие два-три сезона.



С кем из игроков НХЛ могу себя сравнить? Когда был маленьким, мне нравился Павел Дацюк. Когда начал расти, стал наблюдать за высокими парнями, такими как Евгений Малкин. Мне нравится его стиль", — сказал Протас в интервью клубной пресс-службе.