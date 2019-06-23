«Сан-Хосе» выменял из «Ванкувера» Пайята, ранее игравшего в «Тампа-Бэй»

Клубы Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» и «Ванкувер Кэнакс» осуществили обмен во время прошедшего в Ванкувере драфта юниоров. В стан «акул» перебрался канадский нападающий Том Пайят, в обратном направлении проследовал нападающий Франсис Перрон.

Последние 2,5 сезона Пайят играл в «Оттаве Сенаторз». В регулярном чемпионате-2018/19 Том отметился двумя голевыми передачами в 37 матчах. В ходе сезона Пайят был обменян в «Ванкувер», где играл в фарм-клубе.

За карьеру в НХЛ 32-летний форвард также выступал за такие клубы, как «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». В общей сложности уроженец Тандер Бэя в главной североамериканской лиге провёл 485 игр, в которых забросил 47 шайб и сделал 60 голевых передач.