Суббэн — фанатам «Нью-Джерси»: готовьтесь к Суббанатору, потому что я иду к вам

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн записал видеообращение в «Твиттере», в котором обратился к болельщикам нового клуба.

«Теперь я „дьявол“. Поехали! У меня пока нет вещей с символикой „Дэвилз“, но вы же уже чуете, что в „Джерси“ запахло жареным?! В общем, ребята, просто хочу вам сказать: готовьтесь к Суббанатору. Потому что я иду к вам», — сказал Суббэн.

В минувшей регулярке Суббэн провёл в составе «Нэшвилл Предаторз» 63 матча, в которых забил девять голов и отдал 22 результативные передачи, при этом набрал 60 штрафных минут. В плей-офф сыграл шесть матчей, набрав 3 (1+2) очка.



Защитник был выбран клубом «Монреаль Канадиенс» во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги 2007 года под общим 43-м номером.