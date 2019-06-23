Генменеджер «Дэвилз»: перед обменом Суббэна говорил с Холлом, он поддержал меня

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро прокомментировал обмен с «Нэшвилл Предаторз», в результате которого в Ньюарк перебрался Пи Кей Суббэн.

«Пи Кей очень воодушевлен, и это здорово. Это хорошо для нашего рынка и для клуба. Мы заслуживаем в составе Джека Хьюза, Тейлора Холла, Нико Хишира и Пи Кей Суббэна. Мы работаем в индустрии развлечений, все делается для этого.

Характер? У меня с этим нет проблем. Это здорово. Пи Кей — классный парень, переполненный энтузиазмом. Мне нравится это слово. Да и свежий глоток воздуха никогда не помешает. Наполнение команды талантами — это здорово. У нас есть молодые Нико Хишир, Джек Хьюз, Йеспер Братт. А теперь придет Пи Кей, который будет заряжать всех энтузиазмом и позитивной энергией как на льду, так и в раздевалке.

Мнение Холла? Поговорил с Тейлором перед тем, как совершить обмен, потому что он знает Пи Кей. И он полностью поддержал этот ход, на что я очень надеялся. Не был уверен, как бы я поступил, если бы он был настроен иначе. Мы хотим улучшать клуб. Конечно, нам хочется, чтобы Тейлор остался. Конечно. Это очевидно. Его контракт действует ещё год. Знаете, 8 апреля, когда за день до лотереи драфта мы общались с журналистами, я сказал, что нам нужно больше талантов. Кто-то ответил: «Тейлор Холл то же самое сказал этим утром». Я этого не знал, так что в этом плане наши с ним взгляды совпадали.

Мне кажется, мы двигаемся в верном направлении. У нас также есть защитник Тай Смит, которого мы выбрали в первом раунде в прошлом году. И этой осенью мы дадим ему шанс. Но вообще, всё происходящее стало для нас огромным шагом вперёд. Нам действительно повезло два раза подряд выиграть лотерею, и теперь мы хотим этим воспользоваться», — цитирует Шеро официальный сайт НХЛ.