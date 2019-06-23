Назаров — КХЛ: пора создавать департамент информационной безопасности

Бывший тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров отреагировал на скандальное заявление бывшего игрока клуба Ти Джей Гальярди, а также предложил КХЛ создать департамент информационной безопасности.
«Очередной пьяный бред сбитых летчиков из Северной Америки, который на ура ретранслировался нашими СМИ. Неудачник, полностью провалившийся в „Нефтехимике“, вылил ушат грязи на мой бывший клуб, на одно из градообразующих предприятий республики Татарстан, на нашу лигу и в общем-то на Россию в целом. Очень сильно задела и реакция клуба. Сначала три дня молчания, а потом нелепые шутки-прибаутки. Обидно за команду, которая в последние годы была одним из лидеров информационного поля в России.
Ни в коем случае нельзя их не замечать и тем более утираться, как в случае с Гальярди. На мой взгляд, это не шутки, а болезненный удар по всем хоккейным людям России — от первых лиц до нас, рядовых, — по нашему хоккейному укладу, бизнесу, стране.
Хочу официально обратиться к руководителям КХЛ, к уважаемому председателю совета директоров лиги Геннадию Николаевичу Тимченко: нам в КХЛ пора создавать департамент информационной безопасности. Если что, на первых порах на общественных началах готов его возглавить, хотя специалистов подобного профиля у нас в стране много. Отработал в КХЛ все 11 сезонов, провёл 551 матч. Мне стыдно, что мы молчим», — цитирует Назарова Russia-Hockey.
- 23 июня 2019
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:42
-
11:19
-
11:01
-
10:40
-
10:15
-
10:00
-
09:35
-
09:25
-
09:10
-
08:55
-
08:35
-
08:11
-
08:05
-
08:02
-
02:26
-
00:42
-
00:04
- 22 июня 2019
-
23:21
-
22:52
-
22:27
-
22:11
-
21:40
-
20:56
-
20:36
-
20:15
-
19:44
-
19:27
-
19:10
-
18:47
-
17:45
-
17:32
-
16:58