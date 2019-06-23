Капитан «Айлендерс» Ли — о возможном уходе: не хотел этого, но так случилось

Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли заявил, что сожалеет из-за неудачных переговоров с клубом по заключению нового контракта, которые поставили американского нападающего на грань возможного ухода из команды.

«Не хотел этого. Такой вопрос не стоял на повестке дня, ничего подобного не было. Но так случилось, что мы оказались в этой ситуации. Полагаю, это часть бизнеса. Не думал, что до этого дойдёт. Мне не доставляло удовольствия происходящее, но сути дела это не меняет. Мы хотим, чтобы обе стороны всё сделали правильно. Надеюсь, у нас всё получится. Этим вопросом сейчас занимаются.

Провал переговоров во время драфта? Ламорелло правильно сказал: «Если у вас есть время, надо им пользоваться. В данном случае речь идёт о бизнесе. Нил и Лу продолжают работать. Я многое узнал за этот период и продолжаю надеяться, что всё получится. Такие решения влияют на карьеру, поэтому к ним нужно относиться очень серьезно. У нас был сезон, чтобы найти точки соприкосновения. Наверняка рассматривались все возможные сценарии, в том числе те, мысль о которых не доставляет мне удовольствия. Хочу верить, что всё разрешится», — цитирует Ли официальный сайт НХЛ.