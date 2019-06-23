Генменеджер «Ванкувера»: Миллер сразу же сможет усилить первые два звена
Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг прокомментировал обмен с «Тампа-Бэй Лайтнинг», в результате которого стан «косаток» пополнил Джей Ти Миллер.
«Джей-Ти Миллер — опытный и универсальный игрок атаки. Мы приобрели игрока, который сразу же сможет усилить наши первые два звена», — цитирует Беннинга официальный сайт НХЛ.
Американский нападающий был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде драфта 2011 года под общим 15-м номером. В сезоне-2018/19 26-летний Миллер провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 13 шайб и сделал партнёрам 34 результативные передачи при показателе полезности «+8». В плей-офф нападающий отметился двумя результативными передачами в четырёх играх.
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