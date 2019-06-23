ФХР объявила об изменении разметки линии ворот
Федерация хоккея России на официальном сайте объявила о введении новых правил разметки линии ворот. Изменения вступают в силу со следующего сезона.
Две линии ворот смещаются на 65 см в сторону ближайшего короткого борта, а четыре круга вбрасывания, расположенные в конечных зонах, смещаются на 55 см в сторону ближайшего короткого борта.
Кроме того, с сезона-2019/20 на ледовой площадке за каждыми воротами должна быть нанесена разметка в форме трапеции для чемпионата КХЛ, ВХЛ – Кубка Шёлкового пути, первенства ВХЛ, чемпионата МХЛ, а также первенства Национальной молодёжной хоккейной лиги.
Ранее главный арбитр Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов рассказал об изменениях в правилах на сезон-2019/20
Главный арбитр КХЛ рассказал об изменениях в правилах на сезон-2019/20
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