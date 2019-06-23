Спиридонов: планирую поехать в «Шаркс» после окончания контракта с «Магниткой»
Нападающий системы магнитогорского «Металлурга» Егор Спиридонов прокомментировал выбор «Сан-Хосе Шаркс» в четвёртом раунде на драфте юниоров НХЛ.
«Самочуствие отличное. Очень благодарен «Сан-Хосе», что выбрали меня. Великая команда, с великой историей. Я двусторонний нападающий, могу сыграть и в нападении, и в обороне. Как скажет тренер, так и будет. Я могу играть везде.
После окончания контракта в Магнитогорске планирую поехать в «Сан-Хосе», помочь команде выиграть Кубок Стэнли», — сказал Спиридонов в интервью клубной пресс-службе.
На драфте было выбрано 28 российских игроков. Этот результат стал лучшим для России за последние 16 лет. На драфте-2003 было выбрано 30 россиян. Рекорд — 42 россиянина — установлен в 2000 году.
28 русских на драфте НХЛ! Такого не было уже 16 лет
По количеству задрафтованных игроков Россия впервые за долгие годы определила шведов.
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