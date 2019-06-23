Тренер «Сан-Хосе»: в январе-феврале Карлссон контролировал ход каждого матча
Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур прокомментировал подписание нового контракта с защитником Эриком Карлссоном. Шведский хоккеист заключил восьмилетний контракт на $ 92 млн.
«Хорошая неделя для «Сан-Хосе». Очевидно, что подписание нового контракта с Карлссоном стало значимым аспектом. Это элитный хоккеист, таких игроков можно получить, выбирая под первым номером на драфте.
В январе-феврале Эрик контролировал ход каждого матча. До травмы он был лучшим игроком команды практически в каждой встрече. Мы достаточно увидели в этот период и остались довольны. В составе «Сан-Хосе» есть такие защитники, как Бёрнс, Карлссон и Власик, что даёт нам хорошие шансы на успех», — цитирует Дебура официальный сайт лиги.
«Сан-Хосе» поставил всё на Карлссона. Это будет провал?
«Шаркс» надо выигрывать в ближайшие два-три года, или сделка может стать провальной.
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