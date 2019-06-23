Куинн — о новых правилах: у нас появилась ещё одна возможность влиять на игру

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился мнением об изменениях в правилах Национальной хоккейной лиги, которые вступят в силу со следующего сезона.
«У нас появилась ещё одна возможность влиять на игру. Это действительно важно. Посмотрите, сколько матчей в лиге завершаются с разницей в одну шайбу. На карте стоит судьба команды», — приводит слова Куинна официальный сайт лиги.
Начиная с сезона-2019/20 будет изменено правило использования видеопросмотра и случаев подачи запроса со стороны тренерского штаба. Ранее тренеры имели возможность подать запрос только на офсайд и блокировку вратарю. Отныне они смогут подать запрос на моменты во время атаки соперника, которые должны были привести к остановке встречи, но не привели из-за ошибки судьи.
- 23 июня 2019
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