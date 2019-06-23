Суббэн: хочу выиграть Кубок Стэнли в составе «Нью-Джерси»

Защитник Пи Кей Суббэн поделился эмоциями после обмена, в результате которого он сменил «Нэшвилл Предаторз» на «Нью-Джерси Дэвилз».



«Я не знал, чего ожидать, но когда узнал, что стану игроком «Нью-Джерси», был очень взволнован. Для меня самая важная вещь — победа. Самая важная вещь в карьере — победа в Кубке Стэнли, и я пока не могу похвастать этим. Я уверен, что способен демонстрировать отличную игру. Мне всегда есть что доказывать.



В профессиональном спорте нужно смотреть на картину в целом, а не делать акцент на успешных или неудачных годах карьеры. Я прибыл в «Нью-Джерси» для того, чтобы выиграть кубок, а не для того, чтобы просто быть частью команды», — приводит слова Суббэна в своём «твиттере» журналист Аманда Стейн.

Суббэн стал «дьяволом», Марло на полпути в «Сан-Хосе». Время обменов в НХЛ Россияне ещё поучаствуют в крупных сделках. «Торонто» ищет варианты для Зайцева, а «Вегасу» особо не нужен Гусев.