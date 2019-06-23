Тренер «Рейнджерс»: с удовольствием посмотрел бы на связку Какко — Зибанеджад

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал выбор под общим вторым номером на драфте-2019 нападающего Каапо Какко. Первым номером драфта юниоров стал нападающий Джек Хьюз, который выбрал «Нью-Джерси Дэвилз».
«Я бы с удовольствием посмотрел на связку Какко — Зибанеджад. Мика уже сказал, что собирается начать изучать финский. Он немного говорит по-фински, но собирается освежить в памяти этот язык.
В Какко мне нравится то, что он может забивать голы, а также является плеймейкером. Он долгое время играл в центре, пока ему не исполнилось 15 или 16 лет, поэтому у него есть эта игровая способность. Плюс у парня очень много возможностей для физического роста. Когда финну будет за 20, он станет ещё больше», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.
- 23 июня 2019
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