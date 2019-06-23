Айзерман: если Кронвалль продолжит карьеру, место в составе у него будет

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман рассказал о ситуации с 38-летним защитником Никласом Кронваллем и планах клуба на рынке свободных агентов.
«Мы будем заниматься собственными делами. Ничего особенно не меняется. Если Ник захочет продолжить карьеру, место в составе у него будет. Но не думаю, что до конца лета стоит ждать каких-то новостей.
Прежде чем пойти на обмены, я бы хотел посмотреть на рынок свободных агентов. Кроме того, мы хотим дать возможность молодым игрокам побороться за место в составе, но оценим ситуацию со свободными агентами. Однако игрок должен нам подходить. Размер контракта должен подходить.
Я совершу несколько звонков и посмотрю, что получится. Интересные нам игроки есть. Сначала я узнаю, есть ли у хоккеистов интерес к «Детройту», после чего мы оценим, чего хотят они», — цитирует Айзермана пресс-служба лиги.
- 23 июня 2019
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