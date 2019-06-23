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Суббэн: многие команды в НХЛ мечтают о таком таланте, как Хьюз

Суббэн: многие команды в НХЛ мечтают о таком таланте, как Хьюз
Хоккей / НХЛ 0

Новоиспечённый защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн поделился мнением о форварде Тейлоре Холле и нападающем Джеке Хьюзе, которого выбрали на драфте под первым номером.

«Я очень рад, когда у меня появляется возможность играть в одной команде с классными хоккеистами. Надеюсь, что нам удастся заключить долгосрочный контракт с Холлом.

Что касается Хьюза, то многие команды в НХЛ мечтают о таком талантливом игроке. Меня безумно радует, что в составе «Нью-Джерси» немалое количество молодых талантов», — приводит слова Суббэна в своём «твиттере» журналист Аманда Стейн.

Суббэн пополнил ряды «дьяволов» в результате обмена с «Нэшвилл Предаторз». Контракт Суббэна действует до конца сезона-2021/22 со среднегодовой зарплатой $ 9 млн. Все деньги будет выплачивать «Нью-Джерси».

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