Суббэн: многие команды в НХЛ мечтают о таком таланте, как Хьюз

Новоиспечённый защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн поделился мнением о форварде Тейлоре Холле и нападающем Джеке Хьюзе, которого выбрали на драфте под первым номером.



«Я очень рад, когда у меня появляется возможность играть в одной команде с классными хоккеистами. Надеюсь, что нам удастся заключить долгосрочный контракт с Холлом.



Что касается Хьюза, то многие команды в НХЛ мечтают о таком талантливом игроке. Меня безумно радует, что в составе «Нью-Джерси» немалое количество молодых талантов», — приводит слова Суббэна в своём «твиттере» журналист Аманда Стейн.



Суббэн пополнил ряды «дьяволов» в результате обмена с «Нэшвилл Предаторз». Контракт Суббэна действует до конца сезона-2021/22 со среднегодовой зарплатой $ 9 млн. Все деньги будет выплачивать «Нью-Джерси».

Суббэн стал «дьяволом», Марло на полпути в «Сан-Хосе». Время обменов в НХЛ Россияне ещё поучаствуют в крупных сделках. «Торонто» ищет варианты для Зайцева, а «Вегасу» особо не нужен Гусев.