Суббэн: многие команды в НХЛ мечтают о таком таланте, как Хьюз

Новоиспечённый защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн поделился мнением о форварде Тейлоре Холле и нападающем Джеке Хьюзе, которого выбрали на драфте под первым номером.
«Я очень рад, когда у меня появляется возможность играть в одной команде с классными хоккеистами. Надеюсь, что нам удастся заключить долгосрочный контракт с Холлом.
Что касается Хьюза, то многие команды в НХЛ мечтают о таком талантливом игроке. Меня безумно радует, что в составе «Нью-Джерси» немалое количество молодых талантов», — приводит слова Суббэна в своём «твиттере» журналист Аманда Стейн.
Суббэн пополнил ряды «дьяволов» в результате обмена с «Нэшвилл Предаторз». Контракт Суббэна действует до конца сезона-2021/22 со среднегодовой зарплатой $ 9 млн. Все деньги будет выплачивать «Нью-Джерси».
- 23 июня 2019
-
23:02
-
22:53
-
22:33
-
21:47
-
21:25
-
20:46
-
20:18
-
19:48
-
19:17
-
18:49
-
18:22
-
17:54
-
17:12
-
16:39
-
16:26
-
15:30
-
15:08
-
14:53
-
14:25
-
14:20
-
13:59
-
13:26
-
13:10
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:42
-
11:19
-
11:01
-
10:40
-
10:15
-
10:00
-
09:35
-
09:25
-
09:10