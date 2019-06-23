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Брисбуа: всё ещё считаю, что «Тампа» подпишет новый контракт с Пойнтом

Брисбуа: всё ещё считаю, что «Тампа» подпишет новый контракт с Пойнтом
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа рассчитывает, что команде удастся подписать новый контракт с форвардом Брейденом Пойнтом. «Молнии» обменяли нападающего Джей Ти Миллера в «Ванкувер Кэнакс» для того, чтобы расчистить платёжную ведомость.

«Я с самого начало предполагал, что мы заключим новый контракт с Пойнтом. Я всё еще считаю, что игрок поставит подпись под новым договором», — приводит слова Брисбуа официальный сайт «молний».

В минувшем сезоне 23-летний Пойнт отыграл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт 41 заброшенную шайбу и 51 результативную передачу при показателе полезности «+27». В плей-офф форвард отметился одной заброшенной шайбой в четырёх играх.

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