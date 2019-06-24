Кожевников — о драфте НХЛ: радует, что спрос на наших ребят большой

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал итоги драфта новичков НХЛ.

«Радует, что спрос на наших ребят большой, особенно по сравнению с последними годами. Пусть в первом раунде был выбран только Подколзин, а некоторые игроки, как тот же Коновалов, могли быть задрафтованы хотя бы во втором раунде, — это не главное. Всё равно на высоком уровне, в том числе и в НХЛ, могут заиграть те, на кого сегодня не обращают пристального внимания. Бывали случаи, когда не задавалась карьера у первых номеров драфта, а звёздами становились люди, вообще не проходившие эту процедуру. Сейчас главное, что наших хоккеистов выбирают, и в немалом количестве. Теперь им надо доказывать, что это не случайно», — приводят слова Кожевникова «Известия».

На драфте новичков НХЛ было выбрано 28 российских игроков. Этот результат стал лучшим для России за последние 16 лет. На драфте-2003 было выбрано 30 россиян, рекорд установлен в 2000 году (42 россиянина).

Всего на драфте было выбрано 217 игроков в семи раундах, среди них 69 канадцев, 57 американцев, 26 шведов, 22 финна, 7 чехов, по 2 белоруса и датчанина, по одному представителю Германии, Словакии, Латвии и Швейцарии.