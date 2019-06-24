Беттмэн — о Кубке мира: примем решение, которое будет удобно всем

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн высказался на тему проведения Кубка мира по хоккею.



«Кубок мира — прекрасное событие. Мы пытаемся разработать концепцию более двух лет. Все хотят создать чёткий международный календарь, но для этого необходимо участие двух сторон. Кубок мира может стать замечательным событием, особенно если НХЛ не поедет на Олимпиаду. В конечном итоге мы все соберёмся и примем решение, которое будет удобно всем», — приводит слова Беттмэна ESPN.



Последний раз Кубок мира по хоккею проводился в 2016 году в Торонто. Победителем соревнований стала сборная Канады, обыгравшая в финале сборную Европы со счётом 2-0 в серии. Сборная России под руководством Олега Знарка завершила выступление на стадии полуфинала, проиграв хозяевам турнира со счётом 3:5.

НХЛ не будет проводить Кубок мира в 2020 году