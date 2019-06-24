«Лос-Анджелес» не будет предлагать новый контракт Щербаку

Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» не стал предлагать контракт нападающему Никите Щербаку, информирует Frozen Royalty. Ранее сообщалось, что российский хоккеист вернётся в КХЛ и подпишет контракт с «Авангардом».



23-летний Щербак провёл два года в системе «Монреаль Канадиенс», откуда с драфта отказов его забрал «Лос-Анджелес». В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги нападающий принял участие в восьми встречах, отметившись одной заброшенной шайбой при показателе полезности «-4» и двух минутах штрафного времени. В среднем Щербак проводил на площадке около 10 минут за матч.



В 28 играх Американской хоккейной лиги Щербак записал в актив пять заброшенных шайб и семь результативных передач.

Источник: Никита Щербак вернётся в КХЛ и подпишет контракт с «Авангардом»